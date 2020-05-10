Путин рассказал о сплочении народа России в тяжелые времена

В тяжелые времена российский народ всегда сплачивался вокруг идеи патриотизма и любви к Отечеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Путин добавил, что у россиян всегда было и есть осознание, что «или мы победим, или нас не будет». Третьего варианта у народа России нет, сказал президент.

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Ранее Владимир Путин заявил, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Он добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны, и надо не только помнить о героическом прошлом, но и смотреть в успешное будущее.

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