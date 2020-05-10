В Ухане впервые за долгое время выявили случай заражения коронавирусом

В китайском Ухане впервые за долгое время зафиксирован случай заражения коронавирусом. Об этом следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, содержание которого приводит РИА Новости.

Как уточнили в комитете, зараженный находится в тяжелом состоянии.

Всего за минувшие сутки в Хубэе выявили 17 бессимптомных носителей коронавируса. Сейчас во всей провинции под наблюдением врачей находятся 616 бессимптомных носителей инфекции.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения, 50 334 из которых — в Ухане. Всего в провинции выздоровели 63 616 человек, а в городе — 46 464. При этом 4512 жителей региона умерли, из них 3869 жили в Ухане.

Китайские власти не включают в статистику бессимптомных носителей коронавируса. Был ли новый заболевший в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы COVID-19, не уточняется. Однако указывается, что во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай заражения — в Ухане.

Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 7 мая Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах.

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