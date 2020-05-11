Число погибших в сгоревшем российском хосписе выросло

Число погибших в сгоревшем хосписе в подмосковсном Красногорске выросло. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

На данный момент спасатели подтверждают гибель пяти человек. Также сообщается о 10 пострадавших.

Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

Пожар начался в ночь на понедельник, 11 мая, в пансионате «Второй дом» в Красногорске. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Вечером 9 мая в лечебном здании «коронавирусной» Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар. Возгорание началось в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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