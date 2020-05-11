Шутившая про коронавирус американка с кашлем оказалась заражена COVID-19

В американском городе Пасадена, штат Калифорния, местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус. Вскоре после этого женщина сдала тесты на COVID-19. Оказалось, что она действительно была заражена. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, она заразила еще пятерых гостей вечеринки. Еще шестеро могут быть заражены, симптомов вируса у них пока нет.

На сайте городского управления отмечается, что организатор и гости вечеринки нарушили приказ «Безопаснее дома». Они не носили медицинских масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

Всего в мире коронавирусом заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов.

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