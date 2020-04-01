В Таиланде начнут сажать в тюрьму за шутки о коронавирусе

Власти Таиланда начнут сажать своих граждан в тюрьму за первоапрельские шутки и розыгрыши на тему коронавируса. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны сообщил в Facebook телеканал Thai PBS.
В посте отмечается, что в королевстве введена чрезвычайная ситуация и в этих условиях распространение в интернете или СМИ любой дезинформации, способной привести к панике — включая первоапрельские шутки, — будет караться лишением свободы сроком до 2 лет, штрафом в 40 тысяч бат (около 1,3 тысячи долларов — прим. «Ленты.ру») или же и тем, и другим.
В рамках режима ЧС въезд и выезд из Таиланда полностью запрещены. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 1,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 12 пациентов умерли, 342 зараженным удалось вылечиться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения