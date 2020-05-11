В Совфеде ответили на заявление об отсутствии у России права праздновать 9 Мая

Член Совета Федерации Сергей Цеков ответил на слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет морального права праздновать День Победы над нацизмом 9 мая. Его слова приводит RT в понедельник, 11 мая.

«Я думаю, что придет время, образуется какая-то сила, которая будет противодействовать таким личностям, как Климкин. Его немногие слушают, а те, кто слушают, не очень считаются с его точкой зрения», — сказал сенатор от Крыма.

По его словам, с политической точки зрения Климкин — «нулевая фигура».

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что бывший министр иностранных дел выражает не позицию государства, а «лишь самого себя, человека с подмоченной политической репутацией». Российский парламентарий также считает, что Климкин не сможет четко назвать победителей нацизма.

Ранее в понедельник бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала заявил, что у России якобы не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его словам, Москва использует 9 Мая, чтобы «раскручивать на новые войны». 8 мая Климкин призвал не позволить России «приватизировать» победу во Второй мировой войне.

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