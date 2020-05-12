Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса на 00:05 6 мая, умерли 80 087 человек.

Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк — 26 682.

Общее число зараженных в Соединенных Штатах составило 1 344 512. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Излечились 216 169 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет статистике стран с низким уровнем смертности от коронавируса. Американский лидер подчеркнул, что считает достоверной информацию по числу зараженных и умерших граждан в США. «Я не верю данным по Китаю и другим странам, где умирает мало людей. Но вы смотрите новости и видите, что происходит», — сказал глава Белого дома.

Всего пандемия охватила 187 стран, инфицированы более 4,1 миллиона человек, скончались 284 883.

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