Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы. Их назвал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам Гордеева, результат может оказаться неточным из-за нарушения правил подготовки к тестированию. Также повлиять на итог тестирования могут нарушения процедуры взятия биологического материала.

При неправильном взятии материала у пациента, на зонд может попасть недостаточное количество клеток. Мазок необходимо брать с задней стенки глотки, отметил специалист. Если процедуру будет проводить пациент при «бесконтактных» тестах, то есть вероятность снижения результативности.

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«Это может произойти как из-за неправильно выбранной точки для взятия клеток, так и из-за кашля или рвотного рефлекса — естественной реакции на раздражение задней поверхности глотки, которая нарушит процедуру взятия» — пояснил Гордеев.

Также он отметил важность подготовки к тестированию. Диагност порекомендовал за три часа до анализа воздержаться от приема пищи, питья, курения и полоскания горла. «Вирус поражает клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Проникнув в клетки он начинает размножаться и новые копии вируса выходят из клеток, накапливаясь на их поверхности. Но клетки, выстилающие слизистую оболочку — эпителиальные клетки, часто обновляются. С водой, пищей, избытком слюны (в результате курения) они попадают в пищевод», — рассказал эксперт.

Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина, в свою очередь, отметила, что при нарушении режима сомоизоляции теряется смысл тестирования.

«Ведь результат анализа — это отражение статуса клиента на момент взятия образца. Любой отрицательный результат тестирования на COVID-19 не гарантирует, что завтра не произойдет заражение, и обследованный человек не станет носителем и распространителем инфекции», — добавила специалист.

Ранее были названы причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. Оказалось, что шанс получить ошибочно отрицательный результат есть на всех стадиях заболевания. Пока симптомы болезни еще не успели проявиться, организм пытается подавить вирус с помощью интерферонов. Если это получится, то анализ на антитела у пациента будет отрицательным, так как они не начали вырабатываться.

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