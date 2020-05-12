Дочь Пескова отреагировала на госпитализацию заразившегося коронавирусом отца

Дочь заразившегося коронавирусом пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков Елизавета отреагировала на госпитализацию отца. В беседе с изданием «Газета.ру» она рассказала, что последний раз общалась с отцом около 10 дней назад.

Материалы по теме Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Последний раз пресс-секретарь президента встречался с Путиным в апреле

Она пояснила, что живет отдельно от родителей, соблюдает все меры предосторожности. По словам Песковой, с отцом она созванивается несколько раз в день, однако отказалась комментировать его самочувствие, отметив, что волнуется за его здоровье.

«Надеюсь умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации», — сказала она.

Сама Елизавета чувствует себя хорошо и полностью здорова.

О заражении коронавирусом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 12 мая журналистам. Он вместе со своей супругой Татьяной Навкой госпитализирован.

Последний раз он появлялся на публике 30 апреля, а с президентом России Владимиром Путиным лично общался около месяца назад.

Песков стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на коронавирус. Сейчас он госпитализирован. Ранее о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также глава министерства культуры Ольга Любимова.

С начала пандемии в России насчитывается более 232 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большинство из них — в Москве и Московской области. За все время выздоровели 43 512 человек, умерли 2116 человек.

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