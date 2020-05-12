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Миллиардеры заявили о желании российских следователей «раздеть их до трусов»

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Роман Манаширов
Роман Манаширов
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Следственный комитет России (СКР) закрыл уголовное дело против совладельцев московских торговых центров братьев Геннадия и Соломона Манашировых после уплаты ими налогов на общую сумму 537,1 миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, погашение недоимки не помогло бизнесменам добиться от следствия освобождения из-под ареста их московской недвижимости. В окружении миллиардеров заявили, что отказ следователей решить этот вопрос расценивается ими как желание «раздеть их до трусов».

СКР продолжает расследование по другому делу в отношении Манашировых, по которому их обвиняют в вымогательстве трех нефтегазовых компаний у своего земляка Жануко Рафаилова, также являющегося уроженцем азербайджанского поселка Красная Слобода. По данным следствия, братья, хвастаясь знакомством со следователем по особо важным делам МВД Виктором Рубашкиным и угрожая уголовным преследованием Рафаилову, добились получения активов общей стоимостью 9,2 миллиарда рублей за 5 миллионов рублей.

Геннадий Манаширов отбывает 12-летний срок за взятку, переданную Рубашкину и его коллеге. А Соломон Манаширов уехал из России в Израиль, после чего его объявили в международный розыск.

Журнал Forbes в 2016 году включил братьев Манашировых в рейтинг московских «королей недвижимости». Состояние одного из них — Геннадия — оценивается в 700 миллионов долларов, уточняет ТАСС.

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