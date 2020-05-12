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Американцы посчитали недостаточными действия властей в борьбе с коронавирусом

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Фото: Lucas Jackson / Reuters

Большинство американцев посчитали меры правительства недостаточными для предотвращения второй волны эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса компании SSRS, проведенного по заказу телеканала CNN.

Согласно данным опроса, такое мнение выразили 58 процентов респондентов. При этом 39 процентов опрошенных считают, что администрация США делает все необходимое для того, чтобы позднее в этом году страна не столкнулась с борьбой со второй волной коронавируса.

Кроме того, 46 процентов опрошенных американцев отметили, что «обеспокоены, но не боятся» возможной второй вспышки COVID-19, а 35 процентов заявили, что опасаются этого. Лишь 18 процентов сказали, что не беспокоятся из-за вероятности второй волны эпидемии.

При этом лишь 44 процента респондентов считают, что администрация хорошо выполняет работу по борьбе с COVID-19, а 54 процента заявили, что правительство плохо справляется с предотвращением распространения коронавируса.

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составил 45 процентов, при этом рейтинг одобрения его политики по борьбе с коронавирусом с апреля снизился на три процентных пункта до 42 процентов.

В конце апреля председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом. Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей.

США лидируют по числу случаев заражения коронавирусом. Количество выявленных случаев приблизилось к отметке в 1,4 миллиона, зафиксировано свыше 82 тысяч случаев летальных исходов среди инфицированных.

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