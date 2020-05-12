США предсказали превращение в изгоя из-за пандемии

США могут превратиться в международного изгоя из-за неудачных действий властей во время пандемии коронавируса. С таким предсказанием выступил старший научный сотрудник аналитического Центра за американский прогресс (Center for American Progress) Майкл Фукс в The Guardian.

По мнению автора, некомпетентные действия американского президента Дональда Трампа в борьбе с пандемией COVID-19 не только усугубили печальные последствия в стране, но также нанесли ущерб глобальному сотрудничеству. Фукс считает, что американское лидерство необходимо во время аналогичных кризисов — например, как это было в борьбе с СПИД или при координации усилий во время вспышки лихорадки Эболы. Нынешняя же пандемия — одна из самых серьезных проблем, с которыми мир столкнулся со времен Второй мировой войны.

Аналитик отмечает, что Трамп, видимо, не верит, что единственно эффективным решением новой проблемы могут быть совместные усилия с другими странами. Так, Фукс напомнил об обвинениях Трампа в сторону Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которой он прекратил платить взносы. Кроме того, его администрация продолжает оказывать санкционное давление на Иран и Венесуэлу, несмотря на их особую уязвимость.

Эксперт отдельно подчеркивает, что лидер США рассматривает гонку за вакциной как игру с нулевой суммой (ситуация, когда выигрыш одного равен проигрышу другому — прим. Ленты.ру). Это подтверждается тем, что в марте он якобы пытался купить немецкую компанию, которая добилась прогресса в разработке вакцины.

Фукс также предупреждает, что фатальные ошибки Трампа угрожают сделать США международным изгоем. В частности, из-за плохой статистики остальной мир не будет серьезно относиться к американской политике по борьбе с пандемией. Кроме того, многие страны могут еще долго продлевать ряд ограничений на взаимодействие с Вашингтоном.

Ранее председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в неэффективной борьбе с коронавирусом. Она напомнила, что решение американского президента о закрытии границы с Китаем считали великим, хотя оттуда все равно прибывали десятки тысяч людей.

По последним данным, в стране зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.

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