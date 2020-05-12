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Скорость распространения коронавируса от человека к человеку показали на видео

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Японский телеканал NHK провел эксперимент, в ходе которого показал скорость распространения коронавируса от человека к человеку. Журналисты совместно с инфекционистами смоделировали возможную ситуацию в ресторане или в буфете на круизном лайнере. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте вещателя.

В импровизированном заражении поучаствовали десять человек. На руки одного из них была нанесено вещество, светящееся при определенном освещении. Участник эксперимента выступил в роли «зараженного», который покашлял в руку. Людям предложили в течение 30 минут свободно брать блюда со шведского стола.

За полчаса частицы невидимой краски, выступающей мокротой при кашле, появились на коже каждого из участников, причем у троих из них они были обнаружены на лице. Также следы обнаружили на посуде с едой, к которой подходили участники эксперимента. Таким образом канал подтвердил, что передача от человека к человеку возможна даже без прямого контакта между людьми.

По состоянию на 12 мая во всем мире зафиксировано почти 4,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии умерли 288 тысяч человек, выздоровели 1,5 миллиона.

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