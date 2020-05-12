Президент Туркмении поблагодарил Путина за дар ко Дню Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил президента России Владимира Путина за дар ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российская сторона передала копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором воевал дед Бердымухамедова.

Также лидер Туркмении во время телефонного разговора глав государств поблагодарил Путина за направление в страну на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне делегации из Министерства обороны России.

9 мая в Ашхабаде впервые в истории состоялся военный парад в честь Дня Победы. По инициативе российского посольства в одной из школ столицы прошло шествие «Бессмертного полка». В республике официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, что позволяет проводить массовые мероприятия без ограничений.

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