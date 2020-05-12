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России предрекли улучшение системы здравоохранения из-за коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России из-за пандемии коронавируса неизбежно произойдут качественные реформы системы здравоохранения. Об улучшениях в интервью изданию «Эксперт» рассказал директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ, доктор экономических наук Сергей Шишкин.

По его словам, в частности, в стране ликвидируют дефицит специалистов-реаниматологов и создадут мобилизационные планы по борьбе с вирусами. Также произойдет демонополизация разработок тестов и вакцин, предрек Шишкин.

Кроме того, считает эксперт, и Россию, и другие страны ждет скачкообразное развитие дистантных форм контроля за состоянием здоровья и взаимодействия между пациентами и врачами. «Такой контроль можно осуществлять при помощи различного рода датчиков, гаджетов и специальных устройств, которые снимают информацию о давлении, сахаре, оценивают общее состояние организма, контролируют все параметры состояния организма, а затем передают эти данные, используя онлайн-каналы, в медицинскую организацию», — пояснил он.

Ранее представители сервисов услуг YouDo и Avito спрогнозировали рост уровня образования в России благодаря пандемии коронавируса. Так, по их данным, россияне во время действия ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции, начали активно заниматься самообразованием, в частности, изучать иностранные языки, а также искать дополнительные источники дохода.

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