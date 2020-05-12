Обратившуюся за помощью в полицию россиянку оштрафовали за отсутствие маски

В Ульяновске полицейские оштрафовали местную жительницу, которая пришла без маски в районный отдел внутренних дел (РОВД) за помощью в возврате трехлетнего ребенка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Засвияжский районный суд города приступил к рассмотрению протокола об административном правонарушении, составленного полицией в отношении Эльвиры Салиховой. 21 апреля она пришла в отдел полиции, чтобы сообщить о бывшем муже, который отказался возвращать ей ребенка, ссылаясь на объявленный властями режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Женщина просила полицейских помочь ей вернуть ребенка.

Салихова признает, что маску оставила в машине, потому что за день она стала совсем негодной. Поначалу в полиции к ней претензий из-за отсутствия индивидуального средства защиты не предъявляли, но затем по распоряжению начальника РОВД составили протокол по статье 20.6.1. КоАП, нарушение карается штрафом от одной до 30 тысяч рублей.

Женщина считает, что ее привлекли к административной ответственности, потому что она раздражает полицейских своими обращениями, к тому же сами сотрудники РОВД были без масок.

В полиции утверждают, что гражданка отказалась надевать маску, несмотря на настойчивые требования сотрудников полиции, поэтому на нее был составлен протокол.

С 10 апреля по указу губернатора Ульяновской области в регионе является обязательным ношение масок в общественных местах. Суд решил выяснить, считается ли отдел полиции общественным местом, и объявил перерыв в слушаниях по делу Салиховой до 22 мая.

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