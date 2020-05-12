США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена передает журналист Стив Холланд в Twitter.

По его словам, Путин был здоров и находился в хорошем расположении духа во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе. Отмечается, что с того момента у Вашингтона не появилось причин подозревать иное состояние российского президента.

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О заражении Пескова коронавирусом стало известно ранее, 12 мая. Подтвердив информацию о своем заражении, пресс-секретарь российского лидера отметил, что последний раз контактировал с Владимиром Путиным больше месяца назад. Официальный представитель Кремля стал четвертым высокопоставленным чиновником с положительным тестом на COVID-19. Ранее о заражении сообщил глава правительства Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом. 80,6 тысячи человек погибли, а 233 тысячи вылечились.

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