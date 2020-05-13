Мужчина поймал белого чукучана рекордной величины

В американском штате Вайоминг рыболов поймал белого чукучана рекордной величины. Об этом сообщает газета Billings Gazette.

20 марта Патрик Эдвардс (Patrick Edwards) из города Ривертон отправился с детьми на рыбалку. В верховьях реки Бигхорн ему удалось выудить белого чукучана весом 2,45 килограмма и длиной 56 сантиметров. До сих пор самой крупной рыбой этого вида в Вайоминге считался двухкилограммовый белый чукучан, пойманный девять лет назад.

Эдвардс давно подумывал о том, чтобы побить рекорд штата. «Я сызмальства рыбачил в Вайоминге и довольно хорошо знаком с каждым рекордом штата, — утверждает он. — Около года назад я решил, что будет разумно распечатать и заламинировать список рекордов с сайта Департамента охоты и рыбной ловли. Я держу его в своем рыболовном снаряжении, чтобы можно было сверяться».

Эдвардс едва не упустил рекорд из-за режима изоляции, введенного для борьбы с эпидемией новой коронавирусной инфекции. Его выручили сотрудники почты в Ривертоне, согласившиеся взвесить рыбу. «Если бы они не дали ее взвесить, я бы так и не отправил данные для регистрации», — говорит рыболов. По его словам, он уже засолил и съел свой улов.

Белые чукучаны распространены на Среднем Западе и северо-востоке США. Они предпочитают водоемы с чистой водой и питаются преимущественно насекомыми.

В апреле сообщалось, что житель американского города Поплар-Блафф, штат Миссури, поймал пятнистого чукучана рекордного размера. Рыболов утверждает, что перед этим потратил немало времени на изучение повадок этой рыбы.

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