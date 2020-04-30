Мужчина поймал пятнистого чукучана рекордного размера

Житель американского города Поплар-Блафф, штат Миссури, поймал пятнистого чукучана рекордного размера. Об этом сообщает издание Springfield News-Leader.

Тайлер Гудейл (Tyler Goodale) 30 лет рыбачил на реке Дак-Крик. В 2014 году он впервые стал рекордсменом штата, поймав чукучана весом 1,4 килограмма. 1 апреля 2020 года Гудейл выловил 2,4-килограммового чукучана и побил не только рекорд штата, но и мировой рекорд.

Рыболов рассказал, что ему и прежде попадались экземпляры, превосходящие рекорд 2008 года. По его словам, он не регистрировал улов, так как знал, что может рассчитывать на лучший результат. Сейчас рекордный чукучан хранится в его холодильнике, а в дальнейшем рыба будет использована для научных исследований. Себе же мужчина сделает копию из стекловолокна.

Гудейл потратил немало времени на изучение пятнистого чукучана и утверждает, что это темпераментная рыба, которую непросто поймать. По его наблюдениям, в апреле она мечет икру, причем всегда на западной стороне водоема.

Пятнистый чукучан относится к отряду карпообразных и распространен в некоторых регионах США. Обычно его длина составляет 50 сантиметров, а масса — 1,2 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыболов из американского штата Айдахо поймал большеголового гольца рекордной длины — 77,5 сантиметра. До сих пор самым большим гольцом в Айдахо считалась рыба длиной 73,6 сантиметра, выловленная на озере Панд Орей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



