Африканцы выслали учивших их бороться с коронавирусом экспертов ВОЗ

Власти африканской страны Бурунди решили выслать из страны главного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Казади Муломбо и трех других экспертов организации, которые учили справляться с коронавирусом. Об этом сообщает The East African.
В письме МИД Бурунди вся команда ВОЗ объявлена персонами нон грата. При этом конкретная причина их высылки в письме дипломатов не называется. Известно, что по мнению местных властей, организация недопустимым образом вмешивалась в борьбу с эпидемией.
Известно, что эксперты ВОЗ в Бурунди опасались резкого всплеска числа заражений коронавирусом. 27 апреля там началась избирательная кампания. Выборы президента и Национальной ассамблеи там проведут 20 мая, независимо от ситуации с пандемией.
Всего в Бурунди зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, семь человек вылечились, один умер.