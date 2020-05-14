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Россияне окончательно променяли чай на кофе

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В прошлом году потребление кофе в России в натуральном выражении впервые превысило потребления чая. К такому выводу пришли в ассоциации «Росчайкофе», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные главы организации Рамаза Чантурии.

По его словам, в предыдущие годы напитки шли бок о бок, примерно по 160 тысяч тонн, но в 2019 году россияне окончательно променяли чай на всевозможные виды кофейных напитков, потребление которых достигло 180 тысяч тонн.

На чистый чай всех сортов (травяные смеси не учитываются) пришлось только 140 тысяч тонн. Таким образом, общее количество потребления чая и кофе не изменилось.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) в целом подтверждают слова Чантурии. В 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи тонн кофе основных видов (без учета растворимого) и только 314,2 тысячи тонн чая. По словам главы «Росчайкофе», расхождение в данных объясняется тем, что таможня учитывает поставки сырья, а не готовой продукции.

Исследовательская компания GfK на основе данных о покупках более 20 тысяч российских домохозяйств утверждает, что кофе в магазинах приобретают больше, чем чая, уже в течение двух лет. Исходя из этой статистики, в 2019-м для домашнего потребления куплены 110,8 тысячи тонн кофе и 90,6 тысячи тонн чая. В пресс-службах торговых сетей «Ашан» и «Магнит» указали, что в денежном выражении превосходство в покупках кофе над чаем еще существеннее.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом ударила по мировому рынку кофе. Резкий рост спроса на продукт наложился на нехватку рабочих на плантациях. В Колумбии, Бразилии и Перу, на которых приходится почти две трети мирового производства бобов арабики, они самовольно оставляют плантации, поскольку из-за условий труда на них велик риск заразиться.

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