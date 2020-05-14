Россияне окончательно променяли чай на кофе

В прошлом году потребление кофе в России в натуральном выражении впервые превысило потребления чая. К такому выводу пришли в ассоциации «Росчайкофе», сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные главы организации Рамаза Чантурии.

По его словам, в предыдущие годы напитки шли бок о бок, примерно по 160 тысяч тонн, но в 2019 году россияне окончательно променяли чай на всевозможные виды кофейных напитков, потребление которых достигло 180 тысяч тонн.

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На чистый чай всех сортов (травяные смеси не учитываются) пришлось только 140 тысяч тонн. Таким образом, общее количество потребления чая и кофе не изменилось.

Данные Федеральной таможенной службы (ФТС) в целом подтверждают слова Чантурии. В 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи тонн кофе основных видов (без учета растворимого) и только 314,2 тысячи тонн чая. По словам главы «Росчайкофе», расхождение в данных объясняется тем, что таможня учитывает поставки сырья, а не готовой продукции.

Исследовательская компания GfK на основе данных о покупках более 20 тысяч российских домохозяйств утверждает, что кофе в магазинах приобретают больше, чем чая, уже в течение двух лет. Исходя из этой статистики, в 2019-м для домашнего потребления куплены 110,8 тысячи тонн кофе и 90,6 тысячи тонн чая. В пресс-службах торговых сетей «Ашан» и «Магнит» указали, что в денежном выражении превосходство в покупках кофе над чаем еще существеннее.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом ударила по мировому рынку кофе. Резкий рост спроса на продукт наложился на нехватку рабочих на плантациях. В Колумбии, Бразилии и Перу, на которых приходится почти две трети мирового производства бобов арабики, они самовольно оставляют плантации, поскольку из-за условий труда на них велик риск заразиться.

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