Госпиталь для пациентов с коронавирусом открылся в «Крокус Экспо»

В Подмосковье начал прием пациентов инфекционный госпиталь на базе выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщила глава города Эльмира Хаймурзина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 14 мая.

На лечение уже поступили 20 человек. Всего учреждение рассчитано на 1040 пациентов, в отделении реанимации оборудовано 120 коек.

Анонсируя открытие госпиталя, губернатор Андрей Воробьев 7 мая отметил, что госпиталь, включающий в себя и реанимацию, и ИВЛ, и санузлы, собрали практически за несколько дней.

Во временной больнице есть аппараты ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевые насосы, мониторы гемодинамических показателей пациентов, дезинфекционные камеры. Кроме того, госпиталь оборудован собственной лабораторией для экспресс-анализов. В штате насчитывается 80 врачей и порядка 300 медсестер и санитаров.

Накануне сообщалось, что новый инфекционный госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом.

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