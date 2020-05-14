Путин испытал «благоговение и тревогу» от новости о мышах с человеческими генами

Президент Владимир Путин в ходе совещания о развитии генетических технологий в России с иронией отметил, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него одновременно чувства благоговения и тревоги. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 мая.

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«Генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек», — сказал Путин, комментируя доклад директора Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александра Макарова об исследованиях на гуманизированных мышах, в геном которых добавляют функционирующие гены человека.

Глава государства выразил надежду на то, что данная технология останется под контролем ученых.

27 апреля Роспотребнадзор сообщил о создании гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19. Работу по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом, ведет также Институт биологии гена РАН. Ученые рассчитывают получить первые результаты в грядущем июне.

«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вакцина от коронавируса должна появиться в России до конца 2020 года. Доклинические испытания запланированы на июнь.

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