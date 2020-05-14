Олень провалился через крышу к индийцам и был ошеломлен

В Индии раненый олень попал в жилой дом через кровлю. Животное спасалось бегством от леопарда и случайно оказалось на крыше, а затем провалилось внутрь. Ошеломленное животное разбудило спящих в доме индийцев, сообщает UPI.

Прибывшие на место спасатели отметили, что олень пришел в шоковое состояние, но в гостях вел себя относительно спокойно. Он не получил никаких повреждений из-за падения. Животное доставили в центр спасения Национального парка имени Санджая Ганди для осмотра ветеринарами, позже его выпустят на волю.

Ранее сообщалось, что в США благотворители спасли десятки домашних питомцев, оставшихся без хозяев из-за коронавируса. Американцы стали массово забирать животных из приютов после введения карантина в стране. В результате приюты почти опустели.

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