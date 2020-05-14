Раскрыта тайна самого древнего храма

Ученые Тель-Авивского университета и Управления древностей Израиля выяснили, что древнейший храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции изначально был задуман строителями как единое гигантское сооружение. Статья исследователей, раскрывающая тайну мегалита, опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Специалисты прибегли к архитектурному анализу общей геометрии комплекса, который включает в себя несколько десятков мегалитических сооружений круглой формы. Оказалось, что три сооружения с диаметром до 20 метров, должны были составлять одну крупную постройку. Это опровергает популярную гипотезу, согласно которой методы планирования возникли гораздо позже Гёбекли-Тепе, построенного 11,5-11 тысяч лет назад. Ученые считали, что мегалит воздвигли охотники-собиратели, поскольку более продуманное строительство характерно для ранних фермеров, живших 10,5 тысячи лет назад.

Открытие исследователей указывает на то, что 11 тысяч лет назад происходили значительные культурные изменения. Базовые методы планирования использовались в Леванте (исторический регион к востоку от Средиземного моря) в период раннего неолита (9500 лет до нашей эры). Однако теперь стало ясно, что они были известны ранее и сделали возможным переход к прямоугольной архитектуре, характерной для фермерских общин.

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