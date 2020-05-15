Артист Николай Цискаридзе призвал распустить гнобившее его руководство Большого театра. Об этом сообщает StarHit.

Танцор вспомнил, что семь лет назад уволился из учреждения после 21 года работы в нем. По его словам, у него начались конфликты с новым руководством.

«Оно стало уничтожать все: здание, систему... Сейчас это ничего общего с тем, что называется Большой театр, не имеет. Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве», — заявил Цискаридзе.

Артист признался, что столкнулся с травлей в театре. Он назвал все происходящее там преступлением.

«Мой педагог Петр Антонович Пестов сказал, что моя природа актуальна, пока она свежая. Как только начнется старение, это начнет вызывать нехороший эффект. Мое амплуа — принц», — пояснил танцор, рассуждая о причинах своего ухода из театра.

Ранее балерина Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» рассказала о взятках в Большом театре. По ее словам, для попадания в кордебалет можно заплатить «кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах». При большем количестве средств выпускница балетного училища может претендовать на статус солистки. Как утверждает артистка, талант при этом не играет никакой роли.

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