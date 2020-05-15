Крушение истребителя F-22 в США попало на видео

Момент крушения истребителя пятого поколения F-22 Raptor в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале Kenny Do.

В ролике можно заметить падение самолета, при этом некоторые детали отваливаются в воздухе. Другие кадры показывают, как к месту, где разбился F-22, едут несколько пожарных машин.

В результате происшествия пилот катапультировался, его госпитализировали. Причины крушения истребителя пока неизвестны.

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме. В начале 2000-х эскадрилья стала первым подразделением для подготовки летчиков для пилотирования F-22, первых на тот момент истребителей пятого поколения.

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