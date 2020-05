Умер один из основателей The Pretty Things Фил Мэй

Умер один из основателей британской рок-группы The Pretty Things Фил Мэй. Об этом сообщает Express.

Уточняется, что музыкант скончался 15 мая в больнице графства Норфолк. Из-за падения с велосипеда он повредил бедро, в связи с чем ему назначили экстренную операцию. Именно вызванные ею осложнения стали причиной смерти 75-летнего Мэя.

Группа The Pretty Things была образована в Лондоне в 1963 году после встречи гитариста Дика Тэйлора и самого Мэя, который стал фронтментом-вокалистом. Остальной состав коллектива постоянно менялся. Большой успех музыкантам, экспериментировавшим с психоделическим роком и ритм-н-блюзом, принесли их первые синглы Rosalyn, Don’t Bring Me Down и Honey I Need. The Pretty Things планировали выпустить альбом в этом году.

6 мая стало известно о смерти основателя немецкой группы Kraftwerk Флориана Шнайдера. Незадолго до смерти 75-летний музыкант объявил, что в честь 50-летия коллектив отправится в тур по Северной Америке, однако его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.