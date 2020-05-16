Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил после коронавируса

Премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за новых правил, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Сотрудники кафе Olive в городе Веллингтон отказались посадить пару, так как заведение уже было максимально заполнено согласно новому регламенту работы. Жених главы государства взял вину на себя, так как именно он не забронировал столик. При этом вскоре место освободилось, после чего паре предложили вернуться в кафе. «Она [Ардерн] была любезна со всем персоналом, и с ней обращались как с обычным клиентом», — отметили очевидцы.

По новым правилам, гости ресторанов должны соблюдать социальную дистанцию, и они не могут сидеть у барной стойки.

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В Новой Зеландии к настоящему моменту выявлено 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умер 21 человек. В стране снят режим чрезвычайной ситуации, 18 мая откроются школы и университеты.

Ранее сообщалось, что Австралии и Новой Зеландии удается эффективно справляться с коронавирусом из-за комплекса мер, осуществить который другие страны опоздали. Эксперты отмечают, что на ситуацию в упомянутых государствах повлияли быстрые решения по строгой изоляции, исправное соблюдение внутренних правил населением и широкое его тестирование на COVID-19. Кроме того, Новая Зеландия при принятии политических решений использует научно-экспертные разработки, а премьер-министр Ардерн имеет высокий уровень доверия в обществе.

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