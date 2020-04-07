Новозеландский глава Минздрава нарушил карантин и чудом избежал увольнения

Новозеландский министр здравоохранения Дэвид Кларк (David Clark) нарушил карантин ради поездки на пляж и прогулки на горном велосипеде и чудом избежал увольнения. Об этом сообщает радиостанция RNZ.

Глава ведомства признался, что дважды нарушил введение в стране ограничительные меры. В первый раз его фургон, припаркованный в 2,3 километра от дома, сфотографировали местные жители. Кларк признался, что выехал в парк, чтобы покататься на горном велосипеде — он хотел на собственном примере продемонстрировать важность здорового образа жизни. Позднее он извинился за свой поступок.

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В понедельник, 6 апреля, министр признался главе правительства Новой Зеландии Джасинде Ардерн, что за все время изоляции он нарушил режим дважды. Во второй раз Кларк вместе с семьей отправился на пляж в 20 километрах от дома.

«Как министр здравоохранения я обязан не только следовать правилам, но и подавать пример другим новозеландцам. В то время как мы просим новозеландцев идти на небывалые жертвы, я подвожу команду. Я вел себя как идиот и понимаю, почему люди будут злиться на меня», — написал он в Facebook.

Кларк извинился перед премьер-министром и предложил уйти в отставку. Однако Ардерн заявила, что министр лишился бы своего поста в обычных условиях, но из-за пандемии коронавируса она не может заменить его. «Но сейчас мой приоритет — наша коллективная борьба против COVID-19. Мы не можем допустить сбоев в секторе здравоохранения или в нашем плане ответных действий», — заявила политик, добавив, что министр «поплатится» за ошибку. Она понизила его ранг в кабинете министров и лишила роли помощника министра финансов.

В Новой Зеландии выявлено 1160 случаев заражения, один из них оказался летальным. Общее число инфицированных в мире составило 1 миллион 347 тысяч человек.

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