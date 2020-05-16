В Дагестане бедным оплатили долги в магазинах

Муфтият Дагестана оплатил долги бедным слоям населения в магазинах, которые скопились в период самоизоляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть жителей была вынуждена брать продукты питания в гастрономах в долг, так как у них не было необходимых для прокорма семьи средств. Отмечается, что помощник муфтия Дагестана Мухаммад Мукошдибиров погасил эти долги в Цумадинском районе. Аналогичные акции прошли в Хасавюрте, Кизляре, а также Новолакском, Хасавюртовском и Кизлярском районах республики. К ним подключаются и другие жители — так, рассказывается о том, как один владелец аптеки простил имеющиеся долги покупателей.

8 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил обеспокоенность из-за ситуации с распространением коронавируса в Дагестане.

По данным на 16 мая, коронавирус выявлен у 3280 жителей Дагестана, 1570 выздоровели, 27 человек умерли.

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