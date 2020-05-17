Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств «ввоза яда» из России

Чешские спецслужбы, предположительно, не имеют доказательств того, что россиянин с дипломатическим паспортом ввез в республику смертельный яд рицин, чтобы отравить местных политиков. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает РИА Новости.

«Вы можете его выслать в том случае, если имеете конкретные доказательства о том, что здесь что-то совершается. Судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — заявил Гамачек.

Ранее в мае посольство России в Чехии призвало власти страны предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как ему стали поступать угрозы. Дипломата обвиняли в подготовке покушения на пражских политиков.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о некоем россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез в апреле в столицу Чехии смертельный яд.

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