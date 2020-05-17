Минздрав Дагестана разъяснил диагнозы погибших во время пандемии медработников

Министерство здравоохранения Республики Дагестан опубликовало официальное разъяснение по поводу 40 погибших за время пандемии коронавируса медицинских работников. Заявление размещено на сайте министерства.

Комментируя заявление главы Минздрава республики Джамалудина Гаджиибрагимова, они отметили, что погибшими было не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. «И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — поясняется в заявлении.

Кроме того, уточняется, что вследствие массового распространения COVID-19 в Дагестане было зарегистрировано много случаев инфицирования медиков. В заключение Минздрав выразил соболезнования близким погибших сотрудников.

Ранее в мае Гаджиибрагимов заявил, что в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции более 40 врачей. Он также объяснил, что в регионе ведется отдельная статистика по этим заболеваниям, поскольку зачастую отсутствуют лабораторные данные о подтверждении коронавируса.

С начала эпидемии коронавируса в Дагестане было выявлено 3371 случай инфицирования, 29 пациентов умерли. Республика расположилась на пятой строчке регионов России по числу зараженных.

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