Россиянка пыталась сделать фото и сорвалась со скалы

Фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина разбилась при падении со скалы в Дубае. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что девушка хотела сфотографироваться на краю скалы. «Села на корточки, потеряла равновесие и упала на острие», — сообщили очевидцы. Они добавили, что россиянка сорвалась с десятиметровой высоты.

В мае прошлого года жительница американского города Корваллис фотографировалась на обзорной площадке горы Некани и сорвалась с нее. Девушку доставили в больницу на вертолете в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пациентке жизнь.

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