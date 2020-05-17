Внучка Муссолини отреагировала на исключение из санкционного списка Украины

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра назвала исключение своей фамилии из санкционного списка Украины «восстановлением правды». Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам Муссолини, она никогда не была на Украине, не участвовала в каких-либо политических или общественных событиях и не контактировала с местными политиками.

«Я считала "санкции" безосновательными, и сегодня принимаю во внимание факт их отмены, способствующий восстановлению правды», — отреагировала она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с экс-депутата Европарламента Алессандры Муссолини, которая в 2019 году была наблюдателем на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также членом избирательных комиссий, работавших на них же.

Ограничительные меры были сняты с 12 компаний и девяти физических лиц, пятеро из которых — члены избирательных комиссий в ДНР и ЛНР.

Из санкционного списка были также исключены российские граждане — основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев и бывший владелец футбольного клуба «Динамо» (Москва) Алексей Федорычев. Последнего украинские правоохранители подозревали в сговоре с бывшим руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины для организации схемы по хищению зерна через подконтрольные бизнесмену предприятия.

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