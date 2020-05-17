В центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города. Позже по неизвестной причине произошел взрыв.

Отмечается, что состояние пострадавших пожарных тяжелое, их эвакуируют при помощи вертолетов. На данный момент пожар локализован.

В здании располагался бизнес по производству «бутанового медового масла», процесс изготовления которого включает в себя извлечение содержащихся в каннабисе веществ, подчеркнули в агентстве.

Ранее сообщалось о сильном взрыве неизвестного происхождения, который произошел в американском городе Хьюстон (штат Техас). Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в воздух взмывает огонь, после чего камеру разворачивает в другую сторону взрывной волной.

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Пожарные тушат возгорание в центре Лос-Анджелеса 10 Tampa Bay



