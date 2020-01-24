Сильный взрыв произошел в Хьюстоне

Видео: @PMBreakingNews / Twitter

Сильный взрыв произошел в американском городе Хьюстон (штат Техас). Об этом полиция города сообщила на своей странице в Twitter. Стражи порядка рекомендовали водителям объезжать пострадавший район.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как в воздух взмывает огонь, после чего камеру разворачивает в другую сторону взрывной волной. Сообщается, что взрыв ощутили люди, живущие в нескольких километрах от места ЧП.

Конкретная причина произошедшего пока неизвестна, в то же время жители жалуются на запах газа. Как сообщает 6abc, на месте взрыва продолжается пожар, можно увидеть множество обломков. В домах в округе выбиты окна и двери, по меньшей мере один человек пострадал. О жертвах пока не сообщается.

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