В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Детковской, коэффициент распространения инфекции в Приморье сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. «По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка — 25 процентов», — пояснила она.

Общее число заболевших в регионе достигло 1339.

За сутки в регионе составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, который был продлен до 31 мая из-за «сложной обстановки». В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. 30 апреля в Приморье ввели «масочный режим».

По последним данным, в России выявлено 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека смогли победить болезнь, 2631 пациент скончался.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!