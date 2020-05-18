Жители Красноярска выловили из Енисея тонущую девочку

Жители в Красноярске выловили из Енисея девочку, которая залезла в воду и начала тонуть. Об этом РИА Новости сообщили в полиции города.

По информации агентства, инцидент произошел в Свердловском районе в воскресенье, 17 мая. В тот день две школьницы гуляли по берегу реки, и одна из них полезла в воду. «Начала тонуть, увидели прохожие, спасли, вызвали полицию. Ребенка передали медикам», — сказали в полиции.

Портал «Городские новости.Красноярск» уточнял, что девочке 11 лет. Ее спасли трое проходивших мимо молодых людей, которые сначала вытащили школьницу на берег, а потом в течение 15 минут делали ей искусственное дыхание и массаж грудной клетки. В итоге ребенка увезли на скорой в больницу. Состояние пациентки оценивалось как нестабильное, врачи борются за ее жизнь.

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