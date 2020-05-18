Зараженная коронавирусом женщина закатила вечеринку и раскаялась перед гостями

Жительница английского города Донкастер, заболевшая новой коронавирусной инфекцией, закатила вечеринку и извинилась перед гостями за потенциальное распространение COVID-19. Об этом сообщает местный новостной портал YorkshireLive.

Британка написала в районной Facebook-группе, что у нее подтвердился коронавирус SARS-CoV-2. Она предупредила всех, кто с ней контактировал, о возможном заражении и посоветовала сдать тест на COVID-19. Это произошло после того, как она нарушила режим самоизоляции и пригласила родных и друзей к себе домой на барбекю.

«Хочу предупредить моих друзей и членов семьи, которые навещали меня, что у меня диагностировали COVID-19. Будьте внимательны, особенно те, кто приходил ко мне на барбекю. Возможно, вам стоит обследоваться. Мне очень жаль», — раскаялась она перед гостями. Многие пользователи сети осудили нарушительницу порядка, на что она ответила, что их это не касается.

По правилам, введенным в Великобритании при пандемии COVID-19, людям разрешено собираться в общественных местах, соблюдая социальную дистанцию, но строго по двое.

Ранее сообщалось, что свадебная церемония в австралийском городе Сидней привела к массовому заражению коронавирусом. По меньшей мере у 31 человека выявили COVID-19.

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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