Нарушитель карантина уплыл в море от полицейских и подставил друзей

Житель малайзийского штата Пинанг нырнул в море, чтобы избежать ареста за нарушение введенного из-за вспышки коронавируса карантина. Об этом сообщает издание Asia One.

В субботу, 28 марта, полицейские обнаружили группу молодых людей, которые в нарушение введенного в стране строгого карантина общались в рыболовном домике на причале. Правоохранители попытались отправить домой одного из них, но 20-летний правонарушитель нырнул в море, уплыл на 50 метров от берега и отказался возвращаться.

Полицейские испугались, что нарушитель уплывет еще дальше в море и подвергнет себя потенциальной опасности, поэтому они решили прекратить преследовать его. Вместо этого правоохранители арестовали 13 друзей беглеца.

Один из арестованных рассказал, что у их друга есть психологические заболевания. Предположительно, он уплыл от полицейских, так как был напуган. Позже мужчина вернулся на берег.

Режим строгой изоляции введен в Малайзии с 18 марта после вспышки случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа и был продлен до 14 апреля.

По последним данным, к 3 апреля в мире выявлено больше одного миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 53 тысячи человек, 210,3 тысячи человек уже выздоровели. В Малайзии выявлено 3116 случаев заражения, погибли 50 человек.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура аннулировали паспорт местного жителя, который нарушил карантин. Он дважды ездил в Индонезию, проигнорировав предписание об обязательном двухнедельном режиме изоляции.

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