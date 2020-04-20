Восемь приятелей сымитировали похороны ради путешествия во время карантина

Восемь приятелей из Кении сымитировали похороны ради путешествия в другой город во время карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает местная газета Daily Nation.

Африканцы купили гроб, привязали его к крыше машины и наняли водителя, который повез их из кенийской столицы Найроби в город Хома-Бей. Чтобы не попасть под ограничения введенного в стране режима самоизоляции, приятели подготовили поддельное разрешение на проведение похорон. На контрольно-пропускных пунктах кенийцы заверяли, что везут труп.

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Кенийцам удалось проехать 380 километров до Хома-Бейя, где их обман разоблачили местные жители. Горожане собрались оплакать покойного и обнаружили, что гроб пуст. На обманщиков донесли в полицию.

Всем нарушителям режима изоляции провели тест на пневмонию COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. В итоге результат анализов водителя оказался положительным. Больного госпитализировали, а его попутчиков поместили на карантин.

Ранее сообщалось, что житель города Пунч в индийском Кашмире инсценировал собственную смерть, чтобы вернуться домой в условиях введенного из-за угрозы распространения коронавируса карантина. Его разоблачили на одном из блокпостов. Нарушителей арестовали и поместили на карантин.

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