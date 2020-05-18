Россиянин умер от инфаркта в ожидании теста на коронавирус

Житель Новосибирска Александр Стрельцов умер от инфаркта, пока врачи проверяли его на коронавирус. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на супругу погибшего.

По ее словам, мужчина попал в больницу через месяц после 60-летия. У Стрельцова были повышены температура, пульс и болело сердце. Вдова рассказала, что прибывшие на вызов врачи спросили, для чего они вызвали кардиобригаду, если у мужчины высокая температура. Женщина пояснила, что в 2009 году у Стрельцова был инфаркт.

Кардиограмма показала у пациента мерцательную аритмию, однако его повезли в инфекционную больницу для сдачи анализа на коронавирус. Стрельцов прождал несколько часов, затем его отвезли в другую больницу, где диагностировали двустороннюю пневмонию. Ночью пациента уложили в коридор, а на следующий день перевели в палату.

Родные Стрельцова не могли с ним связаться и отправились в больницу. Уже там им сообщили, что мужчина скончался. Вскрытие установило, что у него был повторный инфаркт. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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