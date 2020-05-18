Эстония запретила полеты в Россию

Правительство Эстонии ввело запрет на полеты в страны с высоким риском заражения коронавирусом. В список была включена и Россия. Соответствующее распоряжение подписал министр экономики и инфраструктуры республики Таави Аас, передает ТАСС.

Запрет также введен для Бельгии, Дании, Великобритании, Швеции и Турции. Документ вступает в силу 18 мая. Кроме того, с 24 мая будут запрещены полеты из Эстонии в Белоруссию.

В ведомстве отметили, что указанные ограничения будут действовать до 7 июня.

Ранее власти стран Прибалтики договорились об открытии внутренних границ с 15 мая. Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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