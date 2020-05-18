Интернет-тролли напали на американского политика и навлекли подозрения на Россию

Бывшая заместительница помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркаш заявила, что американские эксперты в сфере национальной безопасности еще много лет назад предупреждали о попытках России вмешаться в президентские выборы США 2020 года. Об этом она рассказала изданию The Washington Post.

Фаркаш отметила, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация оказалась куда хуже предполагаемой, так как, по ее мнению, сторонники действующего президента США Дональда Трампа «зеркально отображают российские тактики». По ее словам, она сама подверглась нападкам интернет-троллей, которые,как она подозревает, пришли с российской стороны. Она также сказала, что трамповская Америка перенимает манеры России при президенте Владимире Путине.

На данный момент Фаркаш является кандидаткой от демократов в палату представителей Конгресса США. Бывшая заместительница помощника главы Пентагона вспоминает, что в 2017 году она предупреждала о том, что любой кандидат на должность, открыто говорящий о России, должен беспокоиться о вмешательстве в их выборы. Она также отметила, что на тот момент и подумать не могла, что станет одним из таких кандидатов.

Фаркаш заявила, что многие приближенные к Трампу люди обвиняли ее в государственной измене за то, что она, по их словам, была одним из «мошенников-создателей российского информационного вброса». Она отметила, что эти обвинения являются частью трамповского «Обамагейта» (Obamagate).

«Эти громкие обвинения сопровождались цунами атак троллей онлайн, нацеленных на мою кампанию в Конгрессе США. Наши аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram, электронная почта и телефонные линии были переполнены потоком мерзких, вульгарных и иногда жестоких сообщений», — сказала Фаркаш. Она заявила, что этим атакам поспособствовала российская сторона. По ее словам, в Twitter было создано множество российских аккаунтов, которые подхватили новые обвинения и начали постить их в унисон, что, по ее мнению, является «признаком недостоверного информирования в социальных сетях».

Она вспомнила, как многократно подвергалась нападкам из-за своих заявлений, еще будучи на посту заместительницы помощника главы Пентагона, так как на ранних этапах забила тревогу относительно связи Трампа с Кремлем. Такие выводы она сделала, исходя из ее личной экспертизы политики и операций Кремля, а также анализа действий и разговоров агитационной кампании Трампа. На сегодняшний день, по словам Фаркаш, кампания против нее стала домашней, «пусть даже и подкрепленной помощью российских троллей».

Фаркаш сказала, что она молчала с 2017 года, но теперь молчать не будет. «Наша страна должна иметь возможность проводить безопасные и справедливые выборы, свободные от иностранного вмешательства и запугивания внутри страны. Американцы должны требовать прекращения безудержного распространения поддельных новостей через социальные сети», — заявила она.

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