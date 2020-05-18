Мир
 
Последние новости
У переболевших COVID-19 подтвердили стойкий иммунитет к коронавирусу
Очевидец снял на видео падение парашютистов с неисправным парашютом
В Москве росгвардейцы помогли уткам перейти проспект и попали на видео
Huawei оказался под ударом США
Россиянин рассказал о жестких правилах на авиарейсе в Европе во время пандемии
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Героя мема «Не возвращайся никогда» нашли в США 20 лет спустя
Мужчина сбросил 22 килограмма за 12 месяцев и дал совет желающим похудеть
Испания приготовилась раздавать деньги просто так
Объяснены причины продления карантина в российском регионе
Новости партнеров

Интернет-тролли напали на американского политика и навлекли подозрения на Россию

Перейти в «Мою Ленту»
Эвелин Фаркаш
Эвелин Фаркаш
Фото: U.S. Department of Defense

Бывшая заместительница помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркаш заявила, что американские эксперты в сфере национальной безопасности еще много лет назад предупреждали о попытках России вмешаться в президентские выборы США 2020 года. Об этом она рассказала изданию The Washington Post.

Фаркаш отметила, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация оказалась куда хуже предполагаемой, так как, по ее мнению, сторонники действующего президента США Дональда Трампа «зеркально отображают российские тактики». По ее словам, она сама подверглась нападкам интернет-троллей, которые,как она подозревает, пришли с российской стороны. Она также сказала, что трамповская Америка перенимает манеры России при президенте Владимире Путине.

На данный момент Фаркаш является кандидаткой от демократов в палату представителей Конгресса США. Бывшая заместительница помощника главы Пентагона вспоминает, что в 2017 году она предупреждала о том, что любой кандидат на должность, открыто говорящий о России, должен беспокоиться о вмешательстве в их выборы. Она также отметила, что на тот момент и подумать не могла, что станет одним из таких кандидатов.

Фаркаш заявила, что многие приближенные к Трампу люди обвиняли ее в государственной измене за то, что она, по их словам, была одним из «мошенников-создателей российского информационного вброса». Она отметила, что эти обвинения являются частью трамповского «Обамагейта» (Obamagate).

«Эти громкие обвинения сопровождались цунами атак троллей онлайн, нацеленных на мою кампанию в Конгрессе США. Наши аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram, электронная почта и телефонные линии были переполнены потоком мерзких, вульгарных и иногда жестоких сообщений», — сказала Фаркаш. Она заявила, что этим атакам поспособствовала российская сторона. По ее словам, в Twitter было создано множество российских аккаунтов, которые подхватили новые обвинения и начали постить их в унисон, что, по ее мнению, является «признаком недостоверного информирования в социальных сетях».

Она вспомнила, как многократно подвергалась нападкам из-за своих заявлений, еще будучи на посту заместительницы помощника главы Пентагона, так как на ранних этапах забила тревогу относительно связи Трампа с Кремлем. Такие выводы она сделала, исходя из ее личной экспертизы политики и операций Кремля, а также анализа действий и разговоров агитационной кампании Трампа. На сегодняшний день, по словам Фаркаш, кампания против нее стала домашней, «пусть даже и подкрепленной помощью российских троллей».

Фаркаш сказала, что она молчала с 2017 года, но теперь молчать не будет. «Наша страна должна иметь возможность проводить безопасные и справедливые выборы, свободные от иностранного вмешательства и запугивания внутри страны. Американцы должны требовать прекращения безудержного распространения поддельных новостей через социальные сети», — заявила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russia is interfering in our elections again. And Trump supporters are emulating Russian tactics.
Трамп пообещал наказать стоявших за делом о сговоре с Россией
В США закрыли уголовное дело против бывшего советника Трампа о сговоре с Россией
Другие материалы рубрики
Мир00:0317 мая

«Люди — это вирус»

Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
20:53Сегодня

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

20:21Сегодня

В Южной Корее заявили о незаразности больных с повторным COVID-19

19:40Сегодня

Китайцев призвали носить маски еще как минимум год

Мир00:0113 мая

«Америка подвела своих людей»

Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
18:23Сегодня

Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина

18:22Сегодня

ФБР нашло следы «Аль-Каиды» в расстреле на американской авиабазе

18:07Сегодня

Политик сравнил ограничения из-за коронавируса и преследование евреев нацистами

Мир00:01 3 мая

Тотальный карантин

Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
17:55Сегодня

Выходец из Ирака обезглавил 17-летнюю шведку после расставания

17:12Сегодня

Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса

16:20Сегодня

Иран предложил России помощь в борьбе с коронавирусом

Россия
«Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин»
Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Все материалы
Мир
Ирак осудил Евросоюз за поднятый флаг ЛГБТ
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
При взрыве машины в Афганистане погибли семь человек
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Испанцы вышли протестовать и стучать по кастрюлям за снятие карантина
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше»
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
ДНР объявила Киеву ультиматум
На Украине возмутились навязыванием русского языка школьникам
Возвращение блудного Михо
Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?
Российские соцсети посчитали смертельной опасностью для Украины
«Несколько месяцев они скитались по лесам»
Как пленные красноармейцы бежали из концлагерей, чтобы воевать в партизанских отрядах по всей Европе
Все материалы
Экономика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Чубайс получит еще одну должность
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
Главный банкир США передумал и отказался бояться кризиса
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Лечение россиян от коронавируса оказалось слишком дорогим
Все материалы
Силовые структуры
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
В автомобиле российского судьи и сотрудника МЧС нашли партию наркотиков
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российская судья предупредила губернатора об обысках и заинтересовала следствие
Раскрыт предсмертный конфликт чеченского вора в законе Ислама Большого
Все материалы
Наука и техника
Спутники SpaceX оказались «Черным валетом»
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Стало известно об испытывающих на себе вакцину от коронавируса российских ученых
Большой медбрат
 
Зарывшийся в ил российский «Посейдон» смоет авианосцы и города
«Стоит заранее подумать о собственном развитии»
 
UH-60 Black Hawk полетел вертикально
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Аферисты нашли новый способ обкрадывать пользователей популярных в России сайтов
Пиратские хроники
 
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Женщина варила макароны и узрела «чудо»
Все материалы
Ценности
54-летняя бывшая супермодель показала тело в бикини
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес перед мужем во время изоляции
Модель Victoria's Secret снялась в рекламной кампании бренда топлес
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Мужчина получил зарплату бутылкой спиртного и обеспечил безбедную жизнь потомкам
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Загадочное кровососущее существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Сектанты попытались заживо похоронить студента
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Голые жених и невеста собрали на свадьбу 40 обнаженных гостей
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Толпу курящих кальян в ресторане во время пандемии коронавируса засняли на видео
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
Найден идеальный 71-летний Dodge за 13,5 миллиона рублей
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
Как бы выглядели известные спорткары с двигателем «не там»
Среднемоторные Ford Mustang, Toyota Supra, Dodge Viper и еще четыре пересадки сердца
Появились первые изображения нового Mercedes-Benz G-Class с тремя дверями
Видео: редчайший Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series
Black Series — всего два слова объясняют, почему этот CLK стоит 20 млн рублей
Tesla Model 3 приделали «ноздри» от BMW
Все материалы
Дом
Выгнанный из квартиры съемщик снял смешное видео и отомстил хозяину
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Придуман новый способ жизни в условиях коронавируса
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Воздух в российских городах очистился
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Европе предрекли масштабное падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Школы искусств Татарстана закупят инструменты на сотню миллионов рублей
В селе в Хабаровском крае началось строительство водовода
В Вологде начали ремонтировать дорогу по просьбам горожан
Назван срок открытия нового моста через Волго-Донской канал в Волгограде
Все материалы