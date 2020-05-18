Россиянка выжила при падении с мчащегося мотоцикла и сняла это на видео

Видео: vk.com/svinanarhiinews

Россиянка на мотоцикле решила «погоняться» с автомобилем, разогналась до огромной скорости, упала на трассе и выжила. Происходившее сняла камера, установленная на мотоциклетном шлеме. Видеозапись опубликована в группе «СВИН АНАРХИИ 1% moto-news» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девушка соревнуется с водителем иномарки во время поездки по шоссе. В какой-то момент она обгоняет автолюбителя, спидометр показывает 190 километров в час. Через несколько мгновений руль начинает трясти, мчащийся двухколесный транспорт теряет управление, и мотоциклистку выносит к отбойнику. В следующем кадре она живая лежит на дороге, к ней подбегает мужчина, девушка говорит, что у нее «болит все», и просит вызвать скорую.

По информации портала Sochi24.tv, инцидент произошел 16 мая в Адлере в Сочи. Пострадавшая отделалась ушибами и ожогом копчика.

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