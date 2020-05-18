Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов, решение принято из-за церковных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Епископы Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены до решения Общецерковного суда. До этого времени епископу Игнатию предписано оставаться в городе Петрозаводск. Второй епископ должен оставаться в Краснодаре.

Временное управление Костомукшской и Армавирской епархиями поручено митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману.

В сообщении пресс-службы говорится, что обвинения имеют документальное подтверждение. Однако о каких именно правонарушениях идет речь, не уточнятся.

Ранее портал Credo.Press сообщал, что в социальных сетях распространяются порочащие епископа Костомукшского и Кемского материалы, в том числе свидетельства о гомосексуальной активности клириков епархии. Епископ Игнатий 17 мая заявил, что таким образом совершаются нападки на церковь. «Выбирается именно грязь в сфере морально-интимных отношений. Это самое больное, что обычно скрыто от глаз человеческих», — сказал он.

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