В российском регионе приготовились вызвать дождь за 40 миллионов рублей

В Ставропольском крае местные власти приготовились вызвать искусственный дождь за 40 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что «долгожданный» из-за засухи в регионе дождь выпадет на 0,5 миллиона гектаров земли. «Применение технологии позволяет увеличить на 10-30 процентов сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий», — пояснили в правительстве.

Вместе с тем в правительстве добавили, что, несмотря на длительный засушливый период, зерновые культуры «находятся в удовлетворительном состоянии». Пострадавшими от засухи сочли лишь несколько районов края. «Прогнозируемого валового сбора зерна для Ставрополья хватит с запасом», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах Центральной России также сформировались условия для почвенной засухи. В частности, такая ситуация сложилась в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, а также Крыму и Краснодарском крае.

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