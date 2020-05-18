Цены на российскую нефть взлетели

Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Об этом пишет ценовое агентство Argus Media.

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В конце прошлой недели стоимость российской экспортной смеси выросла до 30,44 доллара за баррель. Рост стоимости сырья наблюдается на фоне восстановления рынка после возобновления соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК+, а также решения отдельных нефтяных экономик дополнительно снизить добычу.

В понедельник, 18 мая, стоимость эталонной смеси Brent поднялась выше 35 долларов за баррель. Цены на WTI увеличились до 32,5 доллара. Рост наблюдается на фоне сообщений о восстановлении спроса со стороны Китая почти до докризисного уровня.

Новое соглашение по сокращению добычи ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. В его рамках нефтяные державы обязуются снизить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Самые большие обязательства взяли на себя Россия и Саудовская Аравия.

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