Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) марионеткой в руках Китая. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, пишет «Интерфакс».

Американский лидер указал, что в последнее время ВОЗ «работала плохо». Он пояснил, что не стал выступать с заявлением на организованной ВОЗ Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой ранее в понедельник, 18 мая, выступили мировые лидеры.

Однако Трамп пообещал сделать заявление на тему здравоохранения в мире в ближайшем будущем.

Белый дом приостановил спонсирование ВОЗ в середине апреля. По словам Трампа, такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS CoV-2 и его источниках. Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности США создать свое агентство для охраны здоровья людей во всем мире. 16 мая стало известно, что США готовы предоставлять материальную помощь организации в том же объеме, в каком это делает Китай.

Согласно последним данным, в США уже более 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались более 90 тысяч человек, а более 272 тысяч вылечились.

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